Trois interventions des pompiers en moins de 12 h en Beauce

Les pompiers ont effectué trois sorties en moins de 12 h en Beauce, dont une à Sainte-Marie et deux à Saint-Joseph-de-Beauce.

Sainte-Marie

C'est pour un feu d'origine électrique que le Service de sécurité incendie de Sainte-Marie a été appelé hier soir vers 22 h 30 sur le boulevard Vachon Sud.

Un fil haute tension s'était décroché d'un poteau. En tombant, il en a accroché un autre qui était associé à un office municipal d'habitation. Ce dernier a provoqué un feu dans un mur.

Initialement, les pompiers avaient été demandés juste pour le fil, mais voyant les flammes à leur arrivée, ils ont appelé des collègues en renfort. Tous ont rapidement éteint l'incendie.

À cause de toute la fumée qui se trouvait dans le bâtiment et de la coupure de courant, les blocs 100 et 120 ont été évacués. Les résidents ont été conduits dans un autobus et pris en charge par des proches ou par un motel à Sainte-Marie. Il n'y a pas eu de blessé, cependant une ambulance a dû prendre en charge une personne qui nécessitait des soins spéciaux.

En raison de cet événement, 715 clients ont été privés d'électricité pendant quelques heures.

Notons aussi que boulevard a été fermé par la Sûreté du Québec le temps de l'intervention.

Saint-Joseph

Le Service de sécurité incendie de Saint-Joseph-de-Beauce a reçu deux appels ce matin pour des feux de cheminée.

La première intervention a eu lieu vers 7 h 45 sur l'avenue du Moulin. Il n'y a pas eu de propagation ni de blessé. Les pompiers ont procédé à la ventilation des lieux et aux vérifications habituelles.

L'autre appel est entré vers 8 h 15 et puisque les pompiers de la municipalité étaient déjà en action, ce sont ceux de Saint-Odilon-de-Cranbourne qui sont intervenus sur la route 276. Il n'y a pas eu de propagation ni de blessé. Les pompiers ont procédé à la ventilation des lieux et aux vérifications habituelles.