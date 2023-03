Beauceville: une collision frontale fait un blessé léger

Un accident a eu lieu ce matin vers 6 h au giratoire de l'autoroute 73 et de la route 204 à Saint-Georges, impliquant un camion. La Sureté du Québec de Beauce-Sartigan et le service ambulancier de CAMBI ont été demandé tôt ce matin à l'intersection de l'autoroute 73 et de la route 204. Sur place, les agents de police ont constaté la sortie ...