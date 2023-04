Plus de 1 200$ d'amendes et 14 points d'inaptitude pour excès de vitesse

Les policiers de la MRC des Etchemins ont interpellé un conducteur de 19 ans qui circulait à 153 km/h dans une zone à 90 km/h, le 7 avril vers 19 h 06.

Le conducteur de Lac-Etchemin se trouvait à ce moment-là sur la route 204 à Sainte-Rose-de-Watford. Il a alors reçu un constat d’infraction d’une valeur de 1 255$ et 14 points d’inaptitude. Son permis de conduire a aussi été suspendu pour une période de 7 jours.

Le lendemain soir vers 23 h 50, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont intercepté sur la 8e rue à La Guadeloupe, un conducteur âgé de 40 ans, originaire du même endroit, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a fourni un taux d’alcool supérieur à la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Semaine nationale des télécommunicateurs d’urgence

Du 9 au 15 avril a lieu la Semaine nationale des télécommunicateurs d’urgence.

À la Sûreté du Québec, c’est plus de 400 préposées et préposés en télécommunication d’urgence qui effectuent un travail colossal trop souvent méconnu. Cette Semaine nationale des télécommunicateurs d’urgence est l’occasion de souligner leur apport quotidien à l’accomplissement de la mission de la Sûreté du Québec, et de les remercier.