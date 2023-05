Du vandalisme au Centre sportif Lacroix-Dutil

À 16h18 aujourd'hui, un acte de vandalisme a eu lieu Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges. Un individu aurait fracassé deux fenêtres avec l'aide d'un tronc d'arbre, avant de casser une autre vitrine avec une branche pour se sauver.

« On a entendu frappé, on se demandait ce qui se passait, ça résonnait et dès l'instant, ça a commencé sur le côté de la bâtisse. [...] Le temps que nos collègues se sont rendus compte qu'il y avait quelqu'un, on a vu que la fenêtre était brisée », a affirmé un employé sur les lieux, en train de ramasser les dégâts.

D'après les informations des gens sur place, des agents de la Sûreté du Québec se sont rendus sur les lieux et ont réussi à intercepter le récalcitrant. Des détails suivront, selon l'évolution de l'affaire. Des photos de l'incident sont disponibles.