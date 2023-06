Accident à Saint-Joseph: l'identité de la victime dévoilée

Le cycliste originaire de Québec qui est décédé dans un accident survenu hier après-midi sur la route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce est Yves Lemelin. Il était âgé de 80 ans.

C'est ce qu'a confirmé Béatrice Dorsainville de la Sûreté du Québec.

Rappelons que l'homme a perdu la vie dans une collision avec une voiture survenue vers 13 h 20 ce dimanche. Les policiers de la MRC de Beauce-Centre et les ambulances de Cambi Saint-Joseph sont intervenus sur place. Les deux personnes impliquées circulaient sur la route 173 sud, entre Saint-Joseph et Beauceville, en direction nord. D'après les informations recueillies, le cycliste aurait soit tenté de tourner à gauche ou de rebrousser chemin et n'aurait pas vu le véhicule.