Contrebande de tabac: arrestation d'un résident de Saint-Lambert-de-Lauzon

Le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec a mené, le 29 août, en collaboration avec le Service de police de la ville de Lévis, une opération relativement à la contrebande de tabac à Saint-Lambert-de-Lauzon et à Lévis.

Les policiers ont réalisé cinq perquisitions en plus d’interpeller deux hommes de Lévis, âgés de 54 et 55 ans, qui seraient impliqués dans la vente de tabac et le transport de tabac de contrebande. Ils opéraient dans la région de Lévis.

Le 30 août, les policiers ont précédé à l’arrestation d’un homme de 43 ans, de Saint-Lambert-de-Lauzon, relativement à la possession de stupéfiants en vue de trafic, possession de cannabis en vue de distribution et de vente, possession d’armes à autorisation restreinte et prohibées, entreposage négligent d’armes à feu et bris d’une ordonnance d’interdiction obligatoire d’armes.

Ces personnes pourraient faire face à des accusations en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac.

Lors de cette opération, les policiers ont saisi 6750 cigarettes de contrebande, un véhicule d’une valeur totale de 3000 $, ayant servi au transport de cigarettes, plus de 4000 $ en argent, près de 60 grammes de cannabis en vrac, quatre cigarettes électroniques, environ 150 grammes de haschich, près de 400 grammes de cocaïne, 16 000 comprimés de métamphétamine, ainsi que cinq armes à feu, dont trois armes de poing.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de tabac peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.