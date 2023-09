Un homme retrouvé inconscient sous les débris d'un mur

Un homme a été retrouvé inconscient sous les débris d'un mur d'une grange qui s'est effondré ce dimanche matin vers 9 h 50, sur le terrain d’un ranch privé du 2e rang du secteur de Saint-Jean-de-la-Lande à Saint-Georges.

Selon Frédéric Morin, directeur du Service de sécurité incendie de Saint-Georges, lorsque lui et son équipe sont arrivés sur place il y a avait un mur effondré sur une personne. Ils ont donc procédé à la stabilisation du mur et l'ont soulevé à l'aide de coussin de levage et de blocs.

Ils ont ensuite pu évacuer la victime qui a été prise en charge par les paramédics du groupe Cambi.

Stéphane Tremblay, aux communications de la Sûreté du Québec, a indiqué que la personne semblerait gravement blessée, mais n'avait pas plus de détails au moment d'écrire ces lignes.

Avec la collaboration de Jessy Pouliot.