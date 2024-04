Incendie sur la 90e rue: le corps de l'adolescent a été retrouvé

Le corps du jeune adolescent qui manquait à l'appel a été retrouvé hier soir dans les décombres de la résidence rasée par les flammes au 6025, de la 90e rue à Saint-Georges, le 16 avril.

Tout porte à croire qu’il s’agirait bien du seul membre de la famille de six personnes qui n'a pu sortir à temps de la maison lorsque le feu a éclaté.

Des procédures d’identification devront être réalisées au laboratoire de sciences judiciaires et médecine légale afin de confirmer l’identité de la victime à la satisfaction du coroner, a indiqué la Sûreté du Québec par voie de communiqué de presse. Jusqu’à maintenant, il n’y a pas d’élément criminel qui a été relevé dans le dossier.

L’enquête sur les causes et les circonstances de l’incendie se poursuit. Notamment, des témoins doivent être rencontrés et des expertises doivent être complétées, a signalé la SQ.

Les cinq autres membres de la famille, dont trois enfants, ont été pris en charge par la Croix Rouge. Une campagne de souscription GoFundMe a été mise en branle afin de recueillir des fonds pour soutenir la famille qui a tout perdu.