Simulation publique d'accident le 10 mai

La Municipalité de La Guadeloupe a subi une cyberattaque le 23 avril. L’ensemble des systèmes informatiques ont alors été déconnectés et des experts en informatique et en cybersécurité ont immédiatement été contactés. La prise en charge rapide et efficace de la menace a assurément permis de minimiser les dommages, en appliquant les protocoles de ...