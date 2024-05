Nouvelle-Beauce: plusieurs interpellations en matière de sécurité routière

Plusieurs interpellations en sécurité routière ont été réalisées par les policiers du poste de la MRC de la Nouvelle-Beauce au courant du mois d'avril.

Pour commencer, le 12 avril, vers 00h30, ils ont intercepté un conducteur de Québec, circulant sur le boulevard Vachon Nord à Sainte-Marie. L’homme, de 33 ans, conduisait un véhicule alors qu’il n’avait pas souscrit à l’assurance obligatoire de responsabilité. Un constat d’infraction d’un montant de 529$ incluant les frais lui a été remis.

Puis, le 15 avril, vers 05h15, les policiers ont reçu un appel concernant une sortie de route sur la rue principale à Frampton. La conductrice de 34 ans n’a pas été blessée. Comme celle-ci a conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire elle s’est vu remettre un constat d’infraction d’un montant de 504$ incluant les frais.

Le 23 avril, vers 22h, les patrouilleurs de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont capté un véhicule circulant à une vitesse de 164 km\h sur l’autoroute 73, là où la limite permise par la loi est de 100km\h, à la hauteur de Sainte-Marie. Le conducteur âgé de 17 ans de Victoriaville s’est mérité un constat d’infraction de 960$ incluant les frais, ainsi que 14 points d’inaptitudes. Son véhicule fut remorqué et son permis de conduire suspendu pour une période de 7 jours.

Deux jours plus tard, vers 17h15, un homme de 44 ans de Beauceville circulait à bord de son véhicule, sur l’autoroute 73. Celui-ci a été intercepté, car il n’avait pas le droit de circuler parce qu’il fait l’objet d’une sanction. Un constat de 504$ incluant les frais pour avoir conduit un véhicule alors qu’il faisait l’objet d’une sanction lui a été remis ainsi qu’un constat d’un montant de 529$ incluant les frais pour ne pas avoir souscrit à l’assurance obligatoire. Son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours.

Enfin, le 28 avril, vers 21h30, lors d’une patrouille les agents de Sainte-Marie ont intercepté un homme de 18 ans de Saint-Georges sur l’autoroute Robert Cliche à la hauteur de Sainte-Marie. Celui-ci circulait à une vitesse de 166 km/h, là où la limite permise par la loi est de 100 km/h. Son véhicule a été remorqué, son permis suspendu pour 7 jours et un constat incluant les frais de 1 339$ lui a été remis ainsi que 14 points d’inaptitudes.

Capacités affaiblies

Le 18 avril, vers 23h15, les policiers de la MRC Nouvelle-Beauce ont reçu un appel concernant une sortie de route dans le rang Saint-Henri à Saint-Bernard. Arrivée sur les lieux, la conductrice, de 34 ans, de Saint-Patrice-de-Beaurivage, a été arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Elle a échoué l’éthylomètre, son véhicule a été remorqué et son permis suspendu pour une période de 90 jours. La femme a été libéré pour la suite des procédures.

Semaine de la sécurité civile

La Sûreté du Québec profite de la Semaine de la sécurité civile en ce moment et jusqu'au 11 mai pour souligner le travail de tous ses membres qui œuvrent en contexte de mesures d’urgence au bénéfice de la population. Les feux de forêt de l’été dernier ont démontré l’étendue et la complexité du mandat qui incombe aux services policiers et particulièrement à la Sûreté qui est responsable de la mission Évacuation, sécurité et réintégration au Plan national de sécurité civile. Lors d’un sinistre majeur, la Sûreté organise les interventions relatives à l’évacuation des personnes, à leur sécurité, à la protection de leurs biens dans les zones sinistrées et à la coordination d’opérations de réintégration des personnes évacuées.

Elle rappelle à tous de demeurer alerte et de se préparer face à d’éventuels sinistres.