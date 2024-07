Conclusions de la CNESST concernant le décès de l'homme écrasé par un arbre

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a publié aujourd'hui les conclusions de son enquête sur l’accident ayant coûté la vie à un travailleur de l’entreprise Ferme Noël Maheux et fils inc., le 8 décembre 2023, au 737, rang Saint-Étienne Sud, à Sainte-Marie-de-Beauce.

Le jour de l’accident, ce travailleur se trouvait à l’érablière de l’entreprise, où il effectuait des travaux d’aménagement forestier. À l'aide d'une scie mécanique, il a commencé à abattre un frêne qui s’est emmêlé à la cime d’un érable en tombant. « Afin de dégager le frêne, le travailleur a amorcé la coupe de la charnière (une charnière est ce qui maîtrise la chute d’un arbre et empêche tout mouvement latéral) reliant l’arbre à sa souche. Alors qu’il se positionnait pour le faire glisser et tomber au sol, le frêne a soudainement bougé, puis chuté sur le travailleur, qui est resté coincé sous l’arbre. Les secours ont été appelés sur les lieux, et il a été transporté à un centre hospitalier, où son décès a été constaté », de mentionner le rapport.

Par conséquent, la CNESST a retenu trois causes pour expliquer l’accident: la proximité entre le travailleur et l'arbre problématique, l'absence d’une voie de retraite de la zone d’abattage et le manque de précision dans l’exécution de l’entaille de direction, de la charnière et du trait d’abattage.

À la suite de l’accident, la CNESST a exigé de l’entreprise Ferme Noël Maheux et fils inc. qu’elle:

- forme les travailleurs sur l’abattage directionnel conformément au Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux d’aménagement forestier,

- mette à disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle pour les travaux en forêt nécessitant l’utilisation d’une scie mécanique;

- munisse les scies mécaniques de l’entreprise de matériel sécuritaire,

- se dote de véhicules conformes, adaptés au milieu de travail, munis de protections adéquates pour le conducteur ou la conductrice lors de tâches en forêt.

L’employeur travaille toujours à se conformer à ces exigences.

Notons que dans le cadre de son partenariat avec la CNESST visant l’intégration de la santé et de la sécurité au travail dans la formation professionnelle et technique, le ministère de l’Éducation diffusera, à titre informatif et à des fins pédagogiques, le rapport d’enquête dans les établissements qui offrent le programme Abattage manuel et débardage forestier,afin de sensibiliser les futurs travailleurs.

Afin d’éviter qu’un tel accident ne se reproduise, la CNESST informera l’Union des producteurs agricoles du Québec, l’Association canadienne de sécurité agricole et les Producteurs et productrices acéricoles du Québec des conclusions de cette enquête afin qu’ils sensibilisent leurs membres aux dangers liés aux travaux d’aménagement forestier.