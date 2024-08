Accident sur la route 204: l'identité de l'homme dévoilée

Après le drame qui a coûté la vie à un homme dans la vingtaine jeudi matin, un second accident est survenu sur la route 204 plus tard le même jour. C'est vers 22h que les services d'urgences ont été appelés à se rendre sur place. Deux véhicules ont été impliqués. « C'est un véhicule qui circulait sur la route 204 en direction ouest et l'autre qui ...