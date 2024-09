Meurtre de Michaël Carreau: 13 ans après, les questions restent sans réponses

C’était il y a 13 ans, jour pour jour, que Michaël Carreau a été vu pour la dernière fois. Depuis, ses proches sont toujours sans réponse.

Selon les informations de la Sûreté du Québec, ce jeune homme de 22 ans avait été vu pour la dernière fois à la sortie des bars de Saint-Georges en compagnie de connaissances. Sa disparition a finalement été signalée le 1er octobre 2011 et son corps a été découvert un mois plus tard à Notre-Dame-des-Pins par deux chasseurs.

« Deux chasseurs à la perdrix ont trouvé samedi vers 17 h 15 des ossements près d'une voie ferrée abandonnée dans le secteur de la route 173 à Notre-Dame-des-Pins. Selon la Sûreté du Québec, il y a de fortes probabilités que ce soient des restes humains », avait écrit EnBeauce.com le 5 novembre 2011 avant d’avoir finalement la confirmation qu’il s’agissait bien du corps de Michaël Carreau.

L’autopsie a permis d’établir que le jeune homme a été victime d’un meurtre.

Des questions sans réponses

Robert Carreau était un père assez sévère, mais il a toujours gardé un bon lien avec ses enfants. Au moment des événements, il avait l’habitude d’appeler son fils Michaël environ une fois par mois. Lui vivait dans l’Ouest canadien depuis 2007, tandis que le jeune homme vivait en Beauce, près de sa mère qu’il voyait chaque semaine.

« À un moment donné, je suis resté un mois et demi sans l’avoir au téléphone. Ce n’était pas normal. Mon ex-conjointe m’a appelé pour me demander si j’avais de ses nouvelles, parce qu’elle s’inquiétait de ne pas l’avoir vu pendant trois semaines », a expliqué le père de famille à EnBeauce.com. Il n’a eu de nouvelles que lorsque la police l’a appelé pour lui annoncer qu’ils avaient retrouvé le corps de son fils.

« Ce qui me dérange le plus, ce que je n’ai pas compris, c’est pourquoi les affaires de Michaël ont toutes disparu! » D’après monsieur Carreau, l’appartement de Michaël aurait été vidé et la famille n’a jamais pu récupérer ce qui s'y trouvait. « Personne ne sait où c’est rendu. (...) Quand les policiers sont arrivés, l’appartement était déjà vide, de ce que j’ai su », a-t-il conté.

Sans réponse sur les circonstances du meurtre et sans coupable à blâmer, les proches de ce jeune homme ne peuvent que se contenter de spéculations pour expliquer ce malheur. « Je sais que Michaël n’était pas un ange (...), mais je me pose des questions sur ce qu’il s’est passé. » Sa seule hypothèse serait un conflit en lien avec le cannabis.

« Être capable, je mettrais 50 000 pièces sur la table pour avoir des réponses à mes questions. Ça ne le ramènera pas, mais j’ai une grosse dent quelque part surtout à l’âge qu’il avait. C’est pas mal plus dur de perdre un enfant qu’un parent, a conclu Robert Carreau. »

Quant à Marya Fredette, la mère de Michaël, elle a écrit un livre « A Mother's Tears: Living After The Murder Of My Son (Les larmes d’une mère: vivre après le meurtre de mon fils) » dans lequel elle partage ses expériences et sa souffrance face au décès de son fils. Elle vit également dans l'Ouest canadien depuis plusieurs années maintenant.

Toute information pouvant aider à résoudre ce crime peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264.