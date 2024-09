Crime organisé à Frampton: les citoyens peuvent compter sur le soutien de la SQ

Suite aux récents événements liés au crime organisé qui ont eu lieu à Frampton, la Sûreté du Québec démontre son soutien à la municipalité et aux citoyens.

Rappelons qu’une voiture incendiée a été retrouvée ce lundi 16 septembre dans le secteur de la route 112 à Frampton. Puis, un peu plus tard dans la même journée, le service des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec a été mandaté pour faire la lumière sur la mort suspecte d’un homme. Son corps a été découvert au 640, 2e Rang à Frampton, une adresse où se trouvent régulièrement des membres des Hell’s Angels. L’enquête concernant ces événements est toujours en cours.

Ainsi, dans l’objectif de répondre aux questions des citoyens, le Poste de commandement mobile (PCM) a été installé au cœur de la municipalité ce vendredi et sera également présent lundi prochain, sur un stationnement à proximité de la caisse populaire de Frampton. Tout citoyen qui aimerait rencontrer un enquêteur est donc invité à s’y présenter.

Qui plus est, la Sûreté du Québec demeure présente sur le territoire de la municipalité et une surveillance accrue est déployée dans le secteur.

Pour le maire de la municipalité, Jean Audet, les citoyens peuvent compter sur le travail des policiers. « Je n’ai pas peur [pour les citoyens] (...) Je pense que la SQ fait un bon travail », a-t-il indiqué à EnBeauce.com.

Au cours des derniers jours, l’élu a eu une rencontre avec la MRC et il reste toujours en contact avec les instances policières. « À la suite des rencontres que j’ai eues avec le comité de la sécurité publique de notre MRC, j'ai demandé des effectifs additionnels et que la SQ mette en place des mesures et ils ont répondu positivement, le gouvernement est attentif à nos demandes. »

Monsieur Audet rassure également en soulignant que l’emplacement de ce repère est isolé, il ne se trouve pas au cœur du village. « C’est dans un rang alors ça a moins d’impact sur l’ensemble de la communauté », a-t-il précisé.

Enfin, des policiers et des coordonnateurs locaux en police communautaire rencontreront à nouveau des résidents afin de discuter et recueillir tout élément d’informations pertinentes au travail policier.

La Sûreté du Québec invite donc toute personne qui détiendrait de l’information au sujet de tout événement ou qui est témoin de comportements jugés suspects est invitée à la communiquer en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.