Sécurité routière: plusieurs interventions menées en Nouvelle-Beauce

Les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont procédé à plusieurs interventions en sécurité routière au cours de la dernière semaine.

Ils ont intercepté, sur la route Carter à Sainte-Marie le 7 octobre, un véhicule lourd qui ne s’est pas conformé à la signalisation dirigeant la circulation en transit de tels véhicules. Les panneaux de signalisation sont pourtant bien visibles et conforment aux endroits requis. Il est interdit aux camions lourds, dans ce secteur, de circuler entre le boulevard Lamontagne et le boulevard Vachon. Le camionneur de 28 ans, de Brampton en Ontario, a donc reçu un constat d’infraction d’un montant de 297 $ incluant les frais. Aucun point d’inaptitude n’a été ajouté à son dossier.

Le 10 octobre, un homme de 35 ans a été intercepté pour excès de vitesse par des patrouilleurs. L’homme de Saint-Bernard a été arrêté pour délit de fuite, bris d’ordonnance et trois autres mandats non visés. Son camion a été saisi et son permis révoqué. Le dossier suit son cours.

Le 13 octobre, les patrouilleurs ont aussi intercepté, sur l’autoroute 73 à la hauteur de Saint-Isidore, une automobiliste dont la plaque était recouverte d’une pellicule foncée et par le fait même non visible. La conductrice, une dame de 36 ans de la municipalité de Sainte-Claire, a reçu un constat d’infraction d’un montant de 65 $ incluant les frais. Aucun point d’inaptitude n’a été ajouté au dossier. La Sûreté du Québec rappelle d'ailleurs qu’en vertu de l’article 32 du code de la sécurité routière, la plaque d’immatriculation doit être libre de tout objet ou de toute matière pouvant en empêcher la lecture.

Enquêtes criminelles

Les policiers ont reçu un appel le 9 octobre pour introduction par infraction à l’Écocentre de Saint-Lambert-de-Lauzon. Des caméras des lieux ont filmé quatre individus qui volaient du diesel. Les quatre hommes ont été interceptés par les policiers, alors qu’ils quittaient les lieux à bord d’un F250. Les quatre suspects ont été arrêtés et une saisie de 1 145 $ et de près de 2 000 litres de diesel volé a été effectuée. Notons que les suspects étaient équipés d’une pompe et d’une génératrice pour commettre leur méfait. Les procédures suivront leur cours.

Arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies

Dans la nuit du 13 octobre, lors d’un contrôle routier afin de contrer la conduite avec capacités affaiblies par la drogue ou l’alcool à l’intersection boulevard Dionne et 10e avenue à Saint-Georges, les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont intercepté et arrêté un homme âgé de 45 ans, de Saint-Georges, qui présentait un taux d’alcool dépassant la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Cette même nuit, les policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’un individu de 41 ans, de Sainte-Justine, pour conduite avec les capacités affaiblies. L’individu a fourni des échantillons d’haleine supérieurs au double de la limite permise. Son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours. Son permis de conduire a de plus été suspendu pour une période de 90 jours.

Police de proximité

Le sergent Mario Thiboutot, en collaboration avec une institution Financière, a présenté deux conférences sur le thème des fraudes envers les ainés les 9 et 11 octobre, le tout s’est déroulé à la Résidence pour personnes âgées L’Oiseau bleu et à la salle paroissiale de Saint Georges avec le regroupement de la FADOQ. On y a abordé des sujets, tels que les fraudes Grands-Parents, l’arnaque amoureuse, le faux représentant, etc. Plusieurs échanges et partages ont eu lieu entre les représentants et les spectateurs.

Journée mondiale du don d’organes et de la greffe

Le 17 octobre est la journée mondiale du don d’organes et de la greffe. Chaque année, ce sont des dizaines de policiers et policières de la Sûreté du Québec qui effectuent, bénévolement, des transports d’organes et de tissus partout à travers la province. Lors de la Cérémonie annuelle des Donneurs d’organes et de tissus qui a lieu le 18 octobre 2024, des représentants de la garde d’honneur ainsi que plusieurs bénévoles seront présents.