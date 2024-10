Conduite dangereuse à Saint-Georges: un Montréalais écope de 2727 $ d'amendes

Un conducteur âgé de 25 ans, originaire de Montréal, a reçu un constat d’infraction pour avoir conduit un véhicule a une vitesse supérieure à celle permise, et pour avoir commis une action susceptible de mettre en péril la vie.

L'incident est survenu dans la soirée du dimanche 20 octobre, alors que les policiers de la Sûreté du Québec du poste MRC Beauce-Sartigan ont intercepté un véhicule circulant sur le boulevard Lacroix, près de la 146e rue à Saint-Georges, à plus de 110 km/h dans une zone de 50 km/h. Se dirigeant par la suite sur la 10e avenue, alors que des automobilistes et des piétons circulaient sur cette même rue, le conducteur a omis ses arrêts obligatoires et a effectué des dépassements sur des lignes continues.

Les agents lui ont remis deux constats d’infraction, pour un total de 2727 $, avec une inscription de 14 points d’inaptitude à son permis de conduire, qui a été suspendu pour une période de sept jours.

Conduite avec les capacités affaiblies

Dans la nuit du 17 octobre, suite à une collision avec un poteau d’Hydro-Québec à l’intersection de la 10e rue et du boulevard Dionne à Saint-Georges, une conductrice de 22 ans a été transportée au centre hospitalier de Saint-Georges pour traiter un choc nerveux. Des symptômes de conduite avec les capacités affaiblies ayant été détectés par les policiers de la MRC Beauce-Sartigan, une prise de sang a été effectuée à l’hôpital et des accusations de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool seront soumises au procureur. Le véhicule accidenté a été remisé.

Dans la nuit du 18 octobre, un véhicule a fait une sortie de route sur la 9e avenue, près de la 196e rue, à Saint-Georges. Le conducteur, un homme âgé de 43 ans de Saint-Georges a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a été conduit au poste où il a échoué les tests, présentant plus du double de la limite permise comme taux d’alcoolémie. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule saisi pour 30 jours.

Un homme de Frampton a été intercepté, le vendredi 18 octobre vers 1 h 30 du matin, alors que celui-ci conduisait un véhicule emprunté sur la Route 112, à Saint-Anges. Titulaire d’un permis restreint assorti d’une condition d’interdiction de conduire sans antidémarreur éthylométrique, le véhicule n’en possédait pas. L’échantillon d’haleine de l’homme d’une trentaine d’années présentait plus du double de la limite permise, alors que ce dernier avait déjà un dossier pour conduite avec les capacités affaiblies. Le véhicule a été saisi pour une période de 30 jours et un constat d’infraction, d’un montant de 2250 $, incluant les frais, lui a été remis.

Enquêtes criminelles

Le 10 octobre 2024, les policiers du poste de la MRC Beauce-Sartigan ont procédé à une perquisition planifiée dans une résidence de Saint-Georges concernant la possession de stupéfiants. Différents items ont été saisis: environ 1000 $, du cannabis, de la cocaïne, des médicaments d’ordonnance, des cigarettes de contrebande et environ 1000 comprimés de méthamphétamine. Une femme de 21 ans a été arrêtée et libérée avec une promesse à comparaître et des conditions à respecter.

Sécurité routière

Le 17 octobre, alors qu’ils intervenaient pour un autre dossier auprès d’un conducteur, sur la rue Notre-Dame Nord à Sainte-Marie, les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont été confrontés à la colère des deux autres passagers, un père et son fils de 15 ans, de Sainte-Marie. L’adolescent s’est mis à injurier, crier et présentait des signes d’agressivité envers les policiers. Ce dernier recevra donc par la poste un constat d’infraction d’un montant de 122 $, incluant les frais, pour avoir injurié et entravé le travail des agents de la paix dans l’exercice de leurs fonctions.

Les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce sont intervenus le samedi 19 octobre, sur la Route du Bord de l’Eau, à Saint-Bernard, pour une sortie de route. Une conduite dangereuse pourrait être à l’origine de cette embardée, qui a causé des blessures mineures aux deux passagers dans la jeune vingtaine, ainsi que des dommages considérables à la voiture. Le dossier suit son cours.

Le samedi 19 octobre, vers 23 h 30, les patrouilleurs de la MRC de la Nouvelle-Beauce effectuaient un suivi d’intervention sur la route du Président-Kennedy, à Saint-Isidore. Alors que les agents effectuaient leur contrôle, ils ont été interpellés par les cris d’un citoyen du secteur. Pensant que ce dernier désirait leur communiquer des informations sur les évènements, les agents se sont approchés. À leur surprise, l’homme de 27 ans, arrogant et furieux, s’est mis à les injurier. Il n’aimait pas que les agents passent devant chez lui avec des lumières. Les agents ont donc dû intervenir à son domicile, afin de lui remettre un constat d’infraction d’un montant de 156 $, incluant les frais, pour avoir injurié ou entravé le travail d’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.

Une intervention policière a eu lieu le 20 octobre, sur l’autoroute 73, à la hauteur de Saint-Joseph, pour un camion lourd 53 pieds en flammes sur le bas-côté de la route. À l’arrivée des patrouilleurs, plusieurs personnes étaient présentes sur les lieux, dans le but de porter assistance. Le conducteur du véhicule s’en est tiré indemne. L’autoroute a dû être fermée durant une trentaine de minutes. Il n’y a pas d’élément criminel en cause dans ce événement.

Opération contrôle

Une opération pour le contrôle des armes à feu en période de chasse a eu lieu le 14 octobre en avant-midi, à l’intersection de la route 173 et de la route 269, à Saint-Théophile. Deux policiers du poste de la MRC Beauce-Sartigan, en collaboration avec une dizaine d’agents de la protection de la faune et d’un maître-chien, étaient présents sur place. Un drone des agents de la protection de la faune a été utilisé pour l’opération et c’est ainsi que 100 véhicules et 40 chasseurs ont été interceptés. Quelques constats d’infractions au niveau pénal et un constat d’infraction pour le Code de sécurité routière ont été remis par les agents de la protection de la faune et de la Sûreté du Québec.