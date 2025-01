Accident de travail à Saint-Côme : l'identité de la victime est connue

L’identité de l’homme retrouvé sans vie sur un chantier à Saint-Côme-Linière, le lundi 6 janvier, a été confirmée par le coroner. Il s’agit de Gaétan Busque, 63 ans, originaire de Saint-Benoît-Labre.

Pour rappel, le sexagénaire avait été retrouvé sous une excavatrice vers 19 h 15 sur un terrain boisé. Son décès a été constaté sur place à l’arrivée des policiers de la Sûreté du Québec.

Le coroner Dr Jean-Marc Picard mène actuellement une investigation pour déterminer les circonstances entourant cet incident tragique. De plus, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) poursuit son enquête afin de comprendre les causes de cet accident.

Un enquêteur spécialisé en reconstitution d’accidents de la Sûreté du Québec avait également été dépêché sur les lieux pour effectuer des vérifications initiales.