Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Rue de la Seigneurie

Feu de résidence à Saint-Georges

durée 09h30
22 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Une résidence de type bungalow a subi des dommages importants, hier soir, sur la rue Seigneurie à Saint-Georges.

Les pompiers du Service de sécurité incendie ont été appelés sur les lieux peu avant minuit, ce vendredi 21 novembre.

À leur arrivée, le feu faisait rage dans l'abri auto et se propageait vers l'entretoit de la maison. Ils ont passé plus de trois heures à contrôler les flammes. Un véhicule qui se trouvait sous l'abri a aussi été endommagé.

Personne n'a été blessé lors de l'incendie. On ne connaît pas, pour l'instant, l'origine du feu.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Accident sur le stationnement du McDonald's: la piétonne est décédée

Publié le 20 novembre 2025

Accident sur le stationnement du McDonald's: la piétonne est décédée

La piétonne qui a été heurtée par une voiture dans le stationnement du McDonald's, sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges, est décédée. C'est ce qui a été confirmé par Béatrice Dorsainville, agente de communications de la Sûreté du Québec. « Son décès a été constaté au centre hospitalier », a-t-elle précisé. La femme âgée d'une soixantaine ...

LIRE LA SUITE
Piétonne heurtée au restaurant McDonald's du boulevard Lacroix

Publié le 20 novembre 2025

Piétonne heurtée au restaurant McDonald's du boulevard Lacroix

Une piétonne a été heurtée par une voiture dans l'aire de stationnement du resto McDonald"s du boulevard Lacroix à Saint-Georges. L'incident est survenu vers 9 h 45. Selon les premières informations fournies par la Sûreté du Québec. C'est une voiture qui aurait frappée la dame. On ne connaît pas la gravité de ses blessures, mais l'ambulance ...

LIRE LA SUITE
Un autre conducteur mineur intercepté à grande vitesse

Publié le 20 novembre 2025

Un autre conducteur mineur intercepté à grande vitesse

Après le conducteur mineur de 17 ans, qui avait écopé de 2197 $ d'amendes, pour avoir commis une série d'infractions à la sécurité routière, le 3 novembre, un autre, du même âge, s'est permis un comportement semblable. En effet, le 16 novembre, des policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Beauce-Centre, l'ont intercepté sur la route ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge