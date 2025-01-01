Feu de résidence à Saint-Georges

Une résidence de type bungalow a subi des dommages importants, hier soir, sur la rue Seigneurie à Saint-Georges.

Les pompiers du Service de sécurité incendie ont été appelés sur les lieux peu avant minuit, ce vendredi 21 novembre.

À leur arrivée, le feu faisait rage dans l'abri auto et se propageait vers l'entretoit de la maison. Ils ont passé plus de trois heures à contrôler les flammes. Un véhicule qui se trouvait sous l'abri a aussi été endommagé.

Personne n'a été blessé lors de l'incendie. On ne connaît pas, pour l'instant, l'origine du feu.