Saint-Georges: un incendie détruit une maison et un garage

Un violent incendie a complètement ravagé un garage puis une résidence voisine située au 1325, 191e Rue à Saint-Georges, dans la soirée du mardi 30 décembre.

Les pompiers du Service de sécurité incendie (SSI) de Saint-Georges ont été appelés sur les lieux vers 22 h. À leur arrivée, le garage était déjà en embrasement généralisé et le feu commençait à se propager à la maison, selon le directeur du service, Frédéric Morin.

Les conditions d’intervention étaient particulièrement compliquées, en raison du froid glacial et du vent fort, qui a attisé les flammes. De plus, l’absence de borne-fontaine dans le secteur a compliqué l’approvisionnement en eau, qui a dû être acheminée en continu.

L’ensemble des trois équipes du SSI a été mobilisé pour maîtriser l’incendie. Les pompiers ont finalement quitté les lieux vers 4 h ce matin.

La maison et le garage sont des pertes totales, mais aucun blessé n’est à déplorer. La cause de l’incendie serait accidentelle, d’après les premières constatations.