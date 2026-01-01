Nous joindre
Feu survenu le 28 décembre

Incendie mortel à Sainte-Marguerite: le nom de la victime rendu public

durée 15h00
5 janvier 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le Service des communications du Bureau du coroner vient de rendre public le nom de la personne décédée dans l'incendie survenu le 28 décembre, dans une résidence du rang Saint-Georges, à Sainte-Marguerite.

Il s’agit de Clément Rousseau, 69 ans, qui était l'occupant de la maison.

Une investigation du coroner est en cours afin de déterminer les causes et les circonstances du décès.

Les premiers constats portaient à croire que le feu aurait éclaté par une cause accidentelle, possiblement via le système de chauffage.

Le corps de la victime avait été retrouvé dans les décombres de la résidence rasée par les flammes.

