Sûreté du Québec et organismes communautaires

Opération de sensibilisation à la violence entre partenaires intimes

durée 11h00
24 novembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Initiée par la Sûreté du Québec (SQ), l’opération nationale concertée en matière de prévention de la violence entre partenaires intimes (ONCP VPI) se tiendra ce mercredi 26 novembre partout à travers la province.

L’événement se déroule dans le cadre des 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes et aux filles.

« Pour une quatrième année consécutive, l’opération nationale concertée témoigne de notre volonté commune d’agir autrement. Elle illustre la force du travail collectif entre les policiers et les intervenantes des ressources spécialisées. Ensemble, nous allons à la rencontre des citoyens pour sensibiliser, prévenir et surtout, ouvrir la porte à la demande d’aide. Parfois, une seule main tendue peut, pour une personne victime, faire toute la différence », a mentionné Caroline Girard, Lieutenante coordonnatrice de l’équipe dédiée à la lutte contre la violence entre partenaires intimes, à la Sûreté du Québec.

Partout au Québec, les services policiers, les organismes d’aide et les partenaires gouvernementaux s’uniront afin de sensibiliser la population à la violence entre partenaires intimes et faire connaître les ressources. Pour une quatrième année consécutive, les activités de sensibilisation du 26 novembre se tiendront principalement à des endroits stratégiques sur le réseau routier. Certaines se feront sous forme de kiosques ou de patrouille à pied.

« Avec les années, cette opération de la Sûreté du Québec est devenue une activité phare des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. C'est un moment précieux qui nous permet de porter un message clair et mobilisateur directement auprès de la population », a souligné Jocelyne Jolin, Directrice Générale, SOS violence conjugale.

L’an dernier, ces quelques 200 opérations ont connu un très grand succès. Les personnes rencontrées se sont montrées très intéressées et reconnaissantes de pouvoir échanger avec des policiers et des intervenants.

Cette année encore, la Sûreté du Québec compte sur la présence de SOS Violence conjugale, du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, de l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape, de l’École nationale de police du Québec, du service Rebâtir ainsi que du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Plusieurs organismes locaux s’ajouteront selon les localités où les activités de sensibilisation auront lieu.

