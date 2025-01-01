Nous joindre
Accident au McDonald's: le coroner dévoile le nom de la victime

24 novembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

La piétonne qui a été heurtée par une voiture dans le stationnement du McDonald's le 20 novembre est Julie Lachance, une femme âgée de 61 ans.

La résidente de Saint-Martin traversait le stationnement lorsqu'elle a été heurtée par une voiture. La coroner Me Monique Tremblay poursuit son investigation afin de déterminer les causes et les circonstances du décès.

Rappelons que l'événement est survenu sur le stationnement du McDonald's situé sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges le 20 novembre vers 9 h 45.

