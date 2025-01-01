Accident au McDonald's: le coroner dévoile le nom de la victime

La piétonne qui a été heurtée par une voiture dans le stationnement du McDonald's le 20 novembre est Julie Lachance, une femme âgée de 61 ans.

La résidente de Saint-Martin traversait le stationnement lorsqu'elle a été heurtée par une voiture. La coroner Me Monique Tremblay poursuit son investigation afin de déterminer les causes et les circonstances du décès.

Rappelons que l'événement est survenu sur le stationnement du McDonald's situé sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges le 20 novembre vers 9 h 45.