Suspects recherchés à Saint-Prosper

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin de permettre d’identifier des individus ayant commis un vol dans une résidence située sur la 50e rue Est, à Saint-Prosper.

Des individus se sont introduits dans la résidence, entre le 22 et le 27 octobre, et ils y ont dérobé plusieurs items, dont des armes à feu variées et des munitions.

Toute personne qui aurait été témoin d’un fait en lien avec ce vol ou détenant toute information pouvant permettre de retrouver et d’identifier ces individus peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.