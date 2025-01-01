Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Appel de la Sûreté du Québec

Suspects recherchés à Saint-Prosper

durée 08h40
25 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin de permettre d’identifier des individus ayant commis un vol dans une résidence située sur la 50e rue Est, à Saint-Prosper.  

Des individus se sont introduits dans la résidence, entre le 22 et le 27 octobre, et ils y ont  dérobé plusieurs items, dont des armes à feu variées et des munitions.  

Toute personne qui aurait été témoin d’un fait en lien avec ce vol ou détenant toute information  pouvant permettre de retrouver et d’identifier ces individus peut être communiquée,  confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800  659-4264.  

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Quatre personnes, dont deux Beaucerons, arrêtées pour tentative de meurtre

Publié à 9h30

Quatre personnes, dont deux Beaucerons, arrêtées pour tentative de meurtre

Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL), en collaboration avec la Sûreté du Québec (SQ), a arrêté quatre individus, dont deux Beaucerons, en lien avec un événement survenu le 22 octobre dernier dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome où des coups de feu avaient été tirés. Notons que cet événement est relié au conflit sur la ...

LIRE LA SUITE
Accident au McDonald's: le coroner dévoile le nom de la victime

Publié hier à 12h10

Accident au McDonald's: le coroner dévoile le nom de la victime

La piétonne qui a été heurtée par une voiture dans le stationnement du McDonald's le 20 novembre est Julie Lachance, une femme âgée de 61 ans. La résidente de Saint-Martin traversait le stationnement lorsqu'elle a été heurtée par une voiture. La coroner Me Monique Tremblay poursuit son investigation afin de déterminer les causes et les ...

LIRE LA SUITE
Opération de sensibilisation à la violence entre partenaires intimes

Publié hier à 11h00

Opération de sensibilisation à la violence entre partenaires intimes

Initiée par la Sûreté du Québec (SQ), l’opération nationale concertée en matière de prévention de la violence entre partenaires intimes (ONCP VPI) se tiendra ce mercredi 26 novembre partout à travers la province. L’événement se déroule dans le cadre des 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes et aux filles. « Pour une quatrième ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge