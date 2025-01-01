Quatre personnes, dont deux Beaucerons, arrêtées pour tentative de meurtre

Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL), en collaboration avec la Sûreté du Québec (SQ), a arrêté quatre individus, dont deux Beaucerons, en lien avec un événement survenu le 22 octobre dernier dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome où des coups de feu avaient été tirés.

Notons que cet événement est relié au conflit sur la redevance.

Les enquêteurs de la Division des enquêtes criminelles du SPVL, en collaboration avec les enquêteurs de la DECM de la Sûreté du Québec, ont procédé à l’arrestation des personnes suivantes :

• Charly HÉBERT-HANEY, 22 ans, de Sainte-Marie de Beauce;

• Simon-Olivier ROY, 21 ans, de Vallée-Jonction;

• Loïc DELADURANTAYE, 19 ans, de Lévis;

• Une personne mineure, 17 ans, de Lévis.

Ces quatre individus sont présentement détenus et font face aux infractions suivantes :

• Tentative de meurtre par arme à feu

• Introduction par effraction dans une maison d’habitation

• Décharger une arme à feu à autorisation restreinte avec intention particulière

• Décharger une arme à feu avec insouciance

• Avoir braqué une arme à feu

• Avoir volontairement tué et blessé des chiens

L’enquête suit son cours et d’autres accusations pourraient s’ajouter d’ici la fin de celle-ci.

Toute information pertinente peut être transmise de façon confidentielle au Service de police de la Ville de Lévis au 418-832-2911 ou via notre ligne confidentielle TEL-LIEN (418- 835-5436).