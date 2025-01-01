Accident sur la route 112: une personne blessé gravement

Une personne a été gravement blessée dans un face à face survenu entre un VUS et un camion de 53 pieds sur la route 112 à Saint-Frédéric ce mardi après-midi.

Le conducteur du VUS aurait dévié de sa voie pour une raison encore inconnue et a terminé sa course dans un fossé. Cette personne a été transportée au centre hospitalier et se trouve présentement dans un état critique.

La route 112, près de l'intersection avec la route Giguère, est fermée pour le moment et une enquête est en cours.