Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Mise à jour

Accident sur la route 112: une personne blessé gravement

durée 16h15
25 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Une personne a été gravement blessée dans un face à face survenu entre un VUS et un camion de 53 pieds sur la route 112 à Saint-Frédéric ce mardi après-midi.

Le conducteur du VUS aurait dévié de sa voie pour une raison encore inconnue et a terminé sa course dans un fossé. Cette personne a été transportée au centre hospitalier et se trouve présentement dans un état critique.

La route 112, près de l'intersection avec la route Giguère, est fermée pour le moment et une enquête est en cours.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La route 112 fermée à Saint-Frédéric à cause d'un accident

Publié à 14h50

La route 112 fermée à Saint-Frédéric à cause d'un accident

Un accident est survenu cet après-midi sur la route 112 à Saint-Frédéric, près de l'intersection avec la route Giguère. Deux véhicules seraient impliqués, un VUS et un camion de 53 pieds, selon les premières informations.  La route est fermée pour le moment. Plus d'informations à venir.

LIRE LA SUITE
Quatre personnes, dont deux Beaucerons, arrêtées pour tentative de meurtre

Publié à 9h30

Quatre personnes, dont deux Beaucerons, arrêtées pour tentative de meurtre

Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL), en collaboration avec la Sûreté du Québec (SQ), a arrêté quatre individus, dont deux Beaucerons, en lien avec un événement survenu le 22 octobre dernier dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome où des coups de feu avaient été tirés. Notons que cet événement est relié au conflit sur la ...

LIRE LA SUITE
Suspects recherchés à Saint-Prosper

Publié à 8h40

Suspects recherchés à Saint-Prosper

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin de permettre d’identifier des individus ayant commis un vol dans une résidence située sur la 50e rue Est, à Saint-Prosper.   Des individus se sont introduits dans la résidence, entre le 22 et le 27 octobre, et ils y ont  dérobé plusieurs items, dont des armes à feu variées et des ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge