Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Mise à jour

Accident sur la route 112: un sexagénaire perd la vie

durée 21h45
25 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le conducteur du VUS impliqué dans le face à face avec un camion de 53 pieds survenu ce mardi à Saint-Frédéric est décédé. 

Le sexagénaire aurait dévié de sa voie pour une raison inconnue avant de percuter le camion et terminer sa route dans le fossé. Une enquête a été menée sur place et une portion de la route est toujours fermée au moment d'écrire ces lignes.

Rappelons que l'accident est survenu vers 14 h 30 sur la route 112, près de l'intersection avec la route Giguère.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Accident sur la route 112: une personne blessé gravement

Publié à 16h15

Accident sur la route 112: une personne blessé gravement

Une personne a été gravement blessée dans un face à face survenu entre un VUS et un camion de 53 pieds sur la route 112 à Saint-Frédéric ce mardi après-midi. Le conducteur du VUS aurait dévié de sa voie pour une raison encore inconnue et a terminé sa course dans un fossé. Cette personne a été transportée au centre hospitalier et se trouve ...

LIRE LA SUITE
La route 112 fermée à Saint-Frédéric à cause d'un accident

Publié à 14h50

La route 112 fermée à Saint-Frédéric à cause d'un accident

Un accident est survenu cet après-midi sur la route 112 à Saint-Frédéric, près de l'intersection avec la route Giguère. Deux véhicules seraient impliqués, un VUS et un camion de 53 pieds, selon les premières informations.  La route est fermée pour le moment. Plus d'informations à venir.

LIRE LA SUITE
Quatre personnes, dont deux Beaucerons, arrêtées pour tentative de meurtre

Publié à 9h30

Quatre personnes, dont deux Beaucerons, arrêtées pour tentative de meurtre

Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL), en collaboration avec la Sûreté du Québec (SQ), a arrêté quatre individus, dont deux Beaucerons, en lien avec un événement survenu le 22 octobre dernier dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome où des coups de feu avaient été tirés. Notons que cet événement est relié au conflit sur la ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge