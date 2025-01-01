Accident sur la route 112: un sexagénaire perd la vie

Le conducteur du VUS impliqué dans le face à face avec un camion de 53 pieds survenu ce mardi à Saint-Frédéric est décédé.

Le sexagénaire aurait dévié de sa voie pour une raison inconnue avant de percuter le camion et terminer sa route dans le fossé. Une enquête a été menée sur place et une portion de la route est toujours fermée au moment d'écrire ces lignes.

Rappelons que l'accident est survenu vers 14 h 30 sur la route 112, près de l'intersection avec la route Giguère.