Un conducteur de 18 ans interpellé pour grand excès de vitesse en Beauce

Un jeune conducteur de 18 ans a été interpellé par un patrouilleur de la MRC de Beauce-Sartigan alors qu'il circulait à 98 km/h dans une zone où la limite de vitesse maximale est de 50 km/h.

L'infraction a été commise le 17 novembre, vers 8 h du matin, sur la Route 108 à Saint-Évariste.

Un constat d’infraction au montant de 805$ lui a été signifié, en plus d’une perte de 10 points d’inaptitude qui lui ont été enlevés. Son permis de conduire a été suspendu pour une durée de 24h.

Opération nationale concertée (ONC) – Alcool/drogues

Tous les services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), intensifieront leurs interventions dans le cadre de l’opération nationale concertée Alcool/Drogues qui se déroulera du 28 novembre 2025 au 1er janvier 2026.

Cette opération a pour but de sensibiliser les automobilistes aux nombreux risques associés à la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux.

Enquêtes criminelles

Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont rédigé une plainte, le 23 novembre, pour fraude par ordinateur représentant plus de 2 000$ de perte pour la victime. Le plaignant a fait un achat sur un site de plateforme Facebook. Quelques jours plus tard, il reçoit un courriel lui disant que sa commande était interceptée par les douanes et que pour débloquer le tout, le plaignant devait payer 2 000$ avec carte prépayé Apple. La victime s’est exécutée en envoyant le tout et cela n’a pas suffi, car le fraudeur revenait avec d’autres raisons pour arnaquer sa victime.

Dans les dernières semaines, les policiers du Centre de services MRC Saint-Georges (Beauce-Sartigan, Beauce-Centre et Etchemins) ont rencontré trois victimes de fraudes qui ont déposé une plainte. En effet, des cas où les victimes (aînés) ont reçu un appel d’une personne leur racontant travailler pour une compagnie de pointage et disant que le plaignant avait été victime de fraude bancaire; on leur demandait d’insérer leurs cartes de crédit et bancaires dans une enveloppe, avec leur NIP respectifs et de les déposer sur leur galerie. On mentionnait qu’un policier passerait les récupérer pour compléter l’enquête. Plus de 20 000$ au total aurait été dérobé de ce type de fraude. Par la suite, le fraudeur se précipite à une institution bancaire au guichet et retire le maximum d’argent des victimes.

Prévention et police de proximité

Une opération des membres de la MRC Beauce-Sartigan avec les agents de la faune du secteur a eu lieu le 21 novembre 2025 en soirée. Ce soir-là, il y avait trois policiers de la Sûreté du Québec, un stagiaire en technique policière et trois agents de la faune.

1er barrage – St-Hilaire de 17h à 18h30 : Environ 20 véhicules interceptés, quelques vérifications par les gardes-chasses, tout était conforme, citoyens très satisfaits de notre présence.

2e barrage – St-Gédéon 19h30 à 21h30 : Environ 100 véhicules interceptés : 3 ADA, 2 constats d’infraction (véhicule non assuré, ne pas s’être immobilisé sur un barrage routier et 1 remisage pour véhicule non assuré.

Bilan : Opération très réussie, excellente visibilité et collaboration avec la faune.