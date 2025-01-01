Nous joindre
Escouade nationale de répression du crime organisé

Un Beauceron arrêté en lien avec le trafic de stupéfiants

5 décembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Un homme de 45 ans, de Saint-Bernard en Beauce, fait partie des six individus qui ont été arrêtés, ces deux derniers jours, dans le cadre d'une opération en lien avec le trafic de  stupéfiants et la production de drogues de synthèses.

L'opération a été menée par l’Escouade nationale de répression du crime organisé, en  collaboration avec le Service de police de Sherbrooke (SPS) et le Service de police de  Terrebonne (SPT).

Des onze perquisitions effectuées, celle de Saint-Bernard concernait un bâtiment d’entreposage. Les autres ont eu lieu principalement dans des résidences, dont une située à  Sainte-Sophie, ainsi qu’un site d’encapsulage de méthamphétamines, qui fut démantelé dans  la même municipalité. À Saint-Donat-de-Montcalm, une résidence était visée, tout comme à Sherbrooke; à Sainte-Anne-des-Plaines, cinq  entrepôts ont été ciblés. De plus, deux véhicules utilisés par les  membres de ce réseau, qui serait relié au groupe BHML, ont été saisis comme biens infractionnels, dont  un à Sainte-Sophie et l’autre à Saint-Donat-de-Montcalm.  

Voici l'ensemble des items saisis:  

• Près de 32 000$ canadiens
• 19 000$ en faux billets de 100$ 
• Un peu plus de 94 000 comprimés de métamphétamines
• Un peu plus de 25 kg de haschich
• Cinq litres d’huile de haschich
• Une livre de cannabis
• Environ 10 grammes de psilocybine
• Environ 270 kg de métamphétamine/MDMA en poudre
• Près de 65 kg de THC en poudre
• Un peu plus de 3100 poinçons variés
• Environ 4500 kg de produits divers pour la production (cellulose, caféine)
• 15 armes variées (armes de poing, longues, arbalète et arc)
• Des équipements de production de drogues de synthèse, dont 14 presses à comprimés, sept  mélangeurs industriels, quatre fours à extraction de butane et unnbroyeur à haschisch
• Neuf cellulaires
• Deux montres de luxe
• Deux véhicules saisis comme biens infractionnels  

L’opération a mobilisé environ 80 policiers, en plus de ressources spécialisées, telles que le  groupe tactique d’intervention et des maîtres-chiens et l’équipe de démantèlement de  laboratoire et s’est écoulée sur plus de deux jours.  

Les six hommes arrêtés ont été libérés, en attente de la suite des procédures.

Rappelons que l’Escouade nationale de répression du crime organisé a pour mandat de  s’attaquer spécifiquement aux têtes dirigeantes du crime organisé. L’ENRCO Québec est  composée de policiers de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de Québec  ainsi que du Service de police de Lévis.  

Toute information en lien avec le trafic, la distribution, la vente ou la possession de stupéfiants  ou d’armes à feu peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information  criminelle de la Sûreté du Québec au 1800 659-4264.

