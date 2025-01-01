Le rang 4 à Shenley: une piste de course?

La rang 4 à Saint-Honoré-de-Shenley semble être devenu un route de prédilection pour les conducteurs qui ont le pied pesant, alors que la Sûreté du Québec rapporte, dans son bulletin hebdomadaire d'information, deux incidents de conduite à grande vitesse à cet endroit.

Le premier est survenu le 24 novembre, vers 17 h 45, lorsqu'un patrouilleur en opération cinémomètre a capté un véhicule roulant à une vitesse de 132 km/h, alors que la limite de vitesse maximale est de 80 km/h dans ce rang. Le conducteur, un homme de 66 ans de Saint-Honoré, n'a pas immobilisé son véhicule. Le policier l'a poursuivi et à fait une seconde lecture de vitesse à 115 km/h, dans une zone de 90 km/h.

Après plusieurs kilomètres de poursuite, le conducteur a immobilisé son engin. L'agent lui a remis deux constats d’infractions pour ses excès de vitesse: le premier avec une amende de 868 $ ainsi que 10 points d’inaptitude; le second de 346 $ et trois points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 30 jours.

Le second grand excès de vitesse dans ce même rang est survenu le 30 novembre, vers 9 h 35, toujours lors d'une opération au cinémomètre. Cette fois, c'est un résident de Saint-Gédéon, âgé de 28 ans, qui circulait à 143 km/h (zone de 80 km/h). Il a écopé d'une amende de 1 311$ et encaissé 10 points d’inaptitude. Lors de son interception, il a également reçu un constat de 520 $ pour avoir roulé sans permis valide.

En bref



Voici quelques autres interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec.

— Le 15 novembre, vers 23 h 30, des policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce sont intervenus à la suite d’une collision sur l’autoroute 73, à la hauteur de Scott. Le conducteur, un homme de 33 ans de Saint-Lambert-de-Lauzon, avait quitté les lieux, mais grâce aux témoins, les policiers ont rapidement pu le retrouver. Présentant des signes de consommation d’alcool, il a été arrêté et conduit au poste pour fournir des échantillons d’haleine avec l’éthylomètre, révélant un taux de près du triple de la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours, son véhicule saisi pour 30 jours et il recevra un constat de 336 $ assorti de neuf points d’inaptitude, pour ne pas avoir avisé la police après l’événement. Il a été libéré avec une citation à comparaître.

— Le 17 novembre, vers 2 h 30, un véhicule lourd a effectué une sortie de route sur l’autoroute 73, à la hauteur de Saint-Lambert-de-Lauzon. L’homme de 54 ans, originaire de Montréal, circulait avec des pneus d’été alors qu’il neigeait, ce qui a contribué à ce que le véhicule se retrouve plié en deux dans le terre-plein central. Il recevra un constat d’infraction de 120 $ pour ne pas avoir réduit sa vitesse, alors que la chaussée n’était pas entièrement dégagée.

— Dans la nuit du 22 novembre, des policiers de la Nouvelle-Beauce et de Bellechasse ont procédé à l’arrestation de deux conducteurs, à la suite de collisions survenues presque simultanément, une à Saint-Bernard et l’autre à Saint-Henri. Les policiers ont obtenu des motifs raisonnables de croire que les conducteurs circulaient avec les capacités affaiblies par l’alcool. Les deux individus ont été arrêtés et transportés au poste de la Nouvelle-Beauce pour fournir des échantillons d’haleine. L’un a soufflé le double de la limite permise et l’autre le triple. Leurs permis de conduire ont été suspendus pour 90 jours, leurs véhicules saisis pour 30 jours, puis ils ont été libérés. Le dossier suit son cours.

— Le 23 novembre, vers 6 h 30, les policiers de la Nouvelle-Beauce ont été appelés à intervenir sur la rue du Pont à Saint-Lambert-de-Lauzon, à la suite d’une sortie de route. À leur arrivée, le véhicule était à la verticale, sans personne à bord, avec le pare-chocs au sol et accroché à un arbre. L’enquête a permis d’identifier le conducteur, un jeune adulte de 19 ans de Saint-Gilles, qui recevra un constat d’infraction de 336 $ avec neuf points d’inaptitude, pour ne pas avoir communiqué avec la police après la collision. Le propriétaire du véhicule a également reçu un constat de 73 $, pour avoir installé un couvre-plaque.

— Le 27 novembre en soirée, des policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont été appelés sur le stationnement du terrain synthétique à l’arrière du campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches pour un accident avec délit de fuite impliquant un véhicule. Sur les lieux, les agents ont localisé le véhicule suspect et arrêté le conducteur, âgé de 25 ans et résident de Saint-Georges, pour délit de fuite et garde et contrôle d’un véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool. Son taux d’alcoolémie était trois fois supérieur à la limite permise. Il sera accusé d’avoir causé un délit de fuite et de garde et contrôle de son véhicule en capacités affaiblies par l’alcool. Son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours et son permis de conduire suspendu pour 90 jours.

— Le 29 novembre tard en soirée, des policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont été appelés à intervenir sur la route 204 à Saint-Martin pour une sortie de route avec blessé grave, possiblement liée à l’alcool. Le conducteur, âgé de 45 ans, de Saint-Gédéon, a été conduit au Centre hospitalier de l’Enfant-Jésus de Québec, pour blessures graves. Sa vie n’est pas en danger. Une prise de sang a été demandée.