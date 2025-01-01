Le coroner publie son rapport sur le motocycliste décédé à Saint-Frédéric

Me Monique Tremblay, coroner, a rendu public son rapport concernant l’accident impliquant plusieurs motos survenus le 21 juin dernier à Saint-Frédéric et qui a coûté la vie à Robert-Guy Gagné.

Ce matin-là, vers 9 h 20, l’homme de 68 ans, de Sainte-Marie, se trouvait à bord de sa moto et circulait en direction ouest, sur la route 112, avec cinq autres motocyclistes. Ils roulaient à 85 km/h lorsqu’une voiture Volkswagen Golf est arrivée en sens inverse et a dévié de sa voie pour empiéter sur celle des motards. Plusieurs impacts ont suivi.

D’abord, la voiture a percuté la première moto du convoi, dont le conducteur a été éjecté sur la chaussée. Avec le choc, les coussins gonflables de la voiture se sont déployés et elle a encore plus dévié sur la voie inverse. Ensuite, c’est la moto de monsieur Gagné qui a été touchée. Elle a reculé sur une bonne distance et la victime a été éjectée jusque dans le fossé. La voiture a ensuite fait un tête-à-queue et percuté une troisième moto, dont le conducteur a été projeté dans le fossé et gravement blessé. Finalement, une dernière moto a percuté l’arrière de la voiture et a également terminé dans le fossé. Le conducteur a lui aussi été éjecté.

Selon les informations disponibles, rien ne permet d’établir la vitesse de circulation de la voiture. Ceci dit, le chauffeur n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi il se trouvait dans la voie inverse. Notons que la voiture n’avait pas de problème significatif, que la chaussée était en bon état et que le secteur est droit et plat.

Le conducteur a mentionné ne pas avoir eu de distraction ou de manœuvre d’évitement et qu’il ne s’agissait pas d’un geste volontaire. Pourtant, l’hypothèse d’une distraction ou de l’utilisation d’un téléphone a été soulevée, mais il a été impossible pour les policiers d’en confirmer l’utilisation.

En conclusion, Me Tremblay a déterminé que Robert-Guy Gagné était décédé dans un accident.