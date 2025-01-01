Coups de feu et poursuite policière ce dimanche à Saint-Isidore

Les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont été appelés pour une agression armée survenue vers 13 h 40 ce dimanche, dans le secteur de la rue Sainte-Geneviève à Saint-Isidore.

Un suspect à bord du véhicule aurait fait feu vers un autre véhicule pour ensuite prendre la fuite vers l’autoroute 20. Une importante opération a donc été effectuée dans le secteur pour tenter de le localiser.

C'est vers 14h25 que les policiers ont retrouvé le véhicule qui circulait sur l’autoroute 20 Ouest à la hauteur du km 273. Les quatre personnes qui se trouvaient à bord ont été arrêtées et seront interrogées au cours des prochaines heures.

Une personne a été blessée et transportée au centre hospitalier. On ne craint pas pour sa vie.

La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a la responsabilité de l’enquête et le Service d’identité judiciaire s’est rendu sur les lieux pour analyser la scène.