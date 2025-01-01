Alcool ou drogue au volant: les citoyens sont de plus en plus sensibilisés

Les services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), intensifient leurs interventions jusqu'au 4 janvier prochain, dans le cadre de l’opération nationale concertée (ONC) ciblant la capacité de conduire affaiblie par l’alcool ou la drogue.

Ces interventions se traduisent entre autres par des dépistages qui pourraient être réalisés lors de contrôles routiers.

EnBeauce.com a suivi les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan et des Etchemins lors d'un contrôle sur la route 204 à Saint-Prosper. Les citoyens se sont montrés coopératifs et intéressés. « Je suis correct à 100% avec ça », a mentionné un conducteur interrogé sur la présence accrue des policiers durant le temps des Fêtes. « Honnêtement c'est plus rassurant comme ça et c'est bien parfait de faire des contrôles de temps en temps », a ajouté une autre personne.

Des barrages pour contrôler l'alcool et la drogue au volant sont mis en place régulièrement pendant l'année, mais la démarche est intensifiée pendant le temps des Fêtes. « Plusieurs personnes nous remercient d'être présents sur les routes et d'agir. C'est touchant d'avoir ces commentaires-là », a mentionné le capitaine Alexandre Perreault, directeur du centre de service de Saint-Georges.

Ce dernier a également confié qu'il constate avec enthousiasme que ces opérations portent fruits. « On voit quand même une diminution de la consommation qui se fait, parce que les gens sont beaucoup plus sensibilisés. J'ai personnellement des ados qui conduisent et je vous dirais que les jeunes sont très sensibilisés à ça. (...) Je pense que ça se transmet aussi aux parents parce qu'ils en parlent plus. »

Sensibiliser la population

En parallèle à cette ONC, une campagne de sensibilisation a été déployée notamment sur les différentes plateformes des médias sociaux des organisations policières. Cette campagne vise à rappeler aux conducteurs les conséquences de conduire avec la capacité affaiblie par l’alcool ou la drogue.

Pour sa part, la SAAQ poursuit sa campagne de sensibilisation du temps des Fêtes qui a débutée le 10 novembre dernier et qui a cours jusqu’au 21 décembre 2025. La campagne vise à sensibiliser les conductrices et les conducteurs à l’importance de ne pas conduire après avoir consommé, puisque les risques et les conséquences associés à ce comportement sont énormes, non seulement pour soi, mais aussi pour l’entourage.

Rappelons que la conduite avec la capacité affaiblie par l’alcool ou la drogue demeure l’une des principales causes de décès sur les routes du Québec. Entre 2019 et 2023, en moyenne, l’alcool était en cause dans 28% des collisions mortelles et dans 15% des collisions avec blessés graves.

Il demeure primordial de mettre la population en garde face aux différents mythes qui circulent en lien avec la possibilité de recouvrer sa capacité de conduire plus rapidement dans certaines circonstances. Uniquement le temps permet de dissiper les effets liés à la consommation d’alcool ou de drogues.

De plus, la pratique consistant à estimer son propre taux d’alcool avant de prendre le volant présente des risques importants et est conséquemment à proscrire. L’effet d’une seule consommation ne doit en aucun cas être sous-estimé. Lorsqu’on consomme, alcool ou drogue, on ne conduit pas.