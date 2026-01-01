Un homme arrêté pour avoir conduit son tracteur à neige en état d'ébriété

Un résident de Saint-Évariste a été arrêté pour avoir conduit son tracteur à neige avec les facultés affaiblies, rapporte la Sûreté du Québec.

L'homme de 64 ans a été intercepté le 18 janvier par un patrouilleur de la MRC de Beauce-Sartigan, alors qu'il circulait dans le Rang du Lac, de la même localité.

L'individu était déjà en interdiction de conduire un véhicule et a refusé de subir les tests à l’éthylomètre lors de son interception. De plus, il a proféré des menaces au patrouilleur.

Il a comparu par vidéo conférence et a été libéré avec des conditions. Il sera accusé d’avoir conduit un véhicule pendant une interdiction de conduire, de refus de subir le test d’alcoolémie et d’avoir proféré des menaces contre un agent de la paix.

La semaine en bref

Par ailleurs, voici quelques-unes des principales interventions de la dernière semaine, menées par les Centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec:

— Le 9 janvier, vers 1 h, des policiers de la Nouvelle-Beauce ont intercepté un homme de 30 ans, de Lévis, circulant à 167 km/h sur l’autoroute 73, à la hauteur de Saint-Lambert-de-Lauzon. Il a reçu un constat d’infraction de 1 393 $, accompagné de 14 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de sept jours.

— Le 10 janvier, vers 20 h 30, des policiers de la Nouvelle-Beauce ont intercepté un jeune homme de 17 ans, de Sainte-Marguerite, alors qu’il circulait à 95 km/h sur la route Saint-Martin, à Sainte-Marie, dans une zone limitée à 50 km/h. Il a reçu un constat d’infraction de 518 $ accompagné de six points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de sept jours.

— Le 17 janvier, vers 1 h, des policiers ont intercepté un homme de 27 ans, de Sainte-Marie, sur l’avenue Saint-Honoré à Sainte-Marie. Le véhicule qu’il conduisait n’était pas en droit de circuler, parce que non assuré. De même, le conducteur n’était pas titulaire d’un permis de la classe appropriée pour ce véhicule. L’homme a donc reçu deux constats d’infraction. Le premier d’un montant de 524 $, et un deuxième de 572 $. Le véhicule a été saisi pour une période de 30 jours.

Motoneiges

Du 9 au 11 janvier ont eu lieu des patrouilles en motoneiges à plusieurs endroits du territoire du Centre de services de Sainte-Marie. Près d’une trentaine de motoneiges ont été interceptées. trois avertissements ont été émis et aucune infraction nécessitant un constat n’a été relevée.

D'ailleurs, les services de police du Québec, en collaboration avec la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), intensifieront leurs interventions en fin de semaine (24 et 25 janvier) dans le cadre d’une opération nationale concertée (ONC) récréotouristique ciblant les motoneigistes ou quadistes ayant un comportement pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers. L'opération se déroulera sous le thème Dans les sentiers, j’prends mes responsabilités.