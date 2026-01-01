Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Mise à jour

Accident d'autobus à Sainte-Rose-de-Watford: un mineur est décédé

durée 14h00
7 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

L'accident d'autobus survenu ce samedi matin, vers 8 h 30, sur la route de la Grand-Ligne nord à Saint-Rose-de-Watford a causé la mort d'une personne d'âge mineur.

C'est ce qui a été confirmé cet après-midi par le service des communications de la Sûreté du Québec. De plus, quatre personnes ont subis d'importantes blessures ne mettant pas leur vie en danger, dont le chauffeur du véhicule.

Rappelons que l'autobus aurait effectué un capotage avec 18 personnes à bord, possiblement en raison de la chaussée glacée. 

Les enquêteurs sont toujours sur place au moment d'écrire ces lignes. Un reconstitutionniste est présent pour établir les causes et circonstances de l'événement.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Plusieurs blessés graves suite à un accident d'autobus à Sainte-Rose-de-Watford

Publié à 10h00

Plusieurs blessés graves suite à un accident d'autobus à Sainte-Rose-de-Watford

Plusieurs personnes ont été blessées lors d'un accident d'autobus survenu ce samedi matin, vers 8 h 30, sur la route de la Grand-Ligne nord à Saint-Rose-de-Watford. Le véhicule aurait effectué un capotage avec des enfants à bord. Les intervenants d'urgence ont rapidement pris en charge les occupants.   Selon le service des communications de la ...

LIRE LA SUITE
Un chauffeur arrêté pour avoir camionné en zone interdite avec des matières dangereuses

Publié le 5 mars 2026

Un chauffeur arrêté pour avoir camionné en zone interdite avec des matières dangereuses

Un camionneur a été arrêté la semaine dernière, à Vallée-Jonction, après avoir enfreint plusieurs règlements du Code de la sécurité routière.  C'est lors d’une opération visant les véhicules lourds, tenue le 24 février, que des policiers de la Sûreté du Québec ont intercepté le camion semi-remorque d’environ 37 tonnes, qui circulait en direction ...

LIRE LA SUITE
Beauceville: la pelle amphibie de retour sur la rivière Chaudière

Publié le 5 mars 2026

Beauceville: la pelle amphibie de retour sur la rivière Chaudière

La ville de Beauceville se prépare pour le printemps avec le retour de la pelle amphibie dès aujourd'hui sur la rivière Chaudière. La pelle amphibie de l’entreprise ECO-Technologies débutera les travaux habituels du bris du couvert de glace à partir du secteur de la rivière Le Bras St-Victor en direction du centre-ville. Le contrat est de 60 ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge