Accident d'autobus à Sainte-Rose-de-Watford: un mineur est décédé

L'accident d'autobus survenu ce samedi matin, vers 8 h 30, sur la route de la Grand-Ligne nord à Saint-Rose-de-Watford a causé la mort d'une personne d'âge mineur.

C'est ce qui a été confirmé cet après-midi par le service des communications de la Sûreté du Québec. De plus, quatre personnes ont subis d'importantes blessures ne mettant pas leur vie en danger, dont le chauffeur du véhicule.

Rappelons que l'autobus aurait effectué un capotage avec 18 personnes à bord, possiblement en raison de la chaussée glacée.

Les enquêteurs sont toujours sur place au moment d'écrire ces lignes. Un reconstitutionniste est présent pour établir les causes et circonstances de l'événement.