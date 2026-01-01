Nous joindre
Capotage d'un autobus

Accident mortel à Sainte-Rose-de-Watford: l'identité de la victime rendue publique

durée 12h45
9 mars 2026
Sylvio Morin
Sylvio Morin, Chef des nouvelles

L’identité de la personne décédée, à la suite de l'accident d'autobus survenu samedi matin, vers sur la route de la Grand-Ligne nord à Saint-Rose-de-Watford, a été rendue publique par le bureau du coroner.

Il s’agit de Xavier Landry-Rousseau, 13 ans de Scott.

Rappelons que l'autobus a effectué un capotage avec 18 personnes à bord, possiblement en raison de la chaussée glacée. 

La Sûreté du Québec n'a pas fait de mise à jour quant à l'état des blessures des autres passagers et du chauffeur du véhicule.

