Plusieurs blessés graves suite à un accident d'autobus à Sainte-Rose-de-Watford

Plusieurs personnes ont été blessées lors d'un accident d'autobus survenu ce samedi matin, vers 8 h 30, sur la route de la Grand-Ligne nord à Saint-Rose-de-Watford.

Le véhicule aurait effectué un capotage avec des enfants à bord. Les intervenants d'urgence ont rapidement pris en charge les occupants.

Selon le service des communications de la Sûreté du Québec, le premier bilan révèle six personnes gravement blessées, dont une pour qui la vie est menacée, et une quinzaine de blessés mineurs.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes et circonstances de l'accident. Il a notamment été noté que la chaussée est très glissante à cet endroit.

Les policiers sont toujours sur place au moment d'écrire ces lignes.