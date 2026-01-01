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Sud de la Beauce

Plus de 3000 adresses privées d'électricité en Beauce

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16 mars 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Plus de 3 000 adresses sont privées d'électricités depuis 13 h 17 aujourd'hui en raison d'un bris d'équipement.

Au moment d'écrire ces lignes, on comptait:
- 1 078 adresses dans le secteur de Saint-Jean-de-Lande,
- 1 091 adresses à Saint-Martin,
- ainsi que 1 565 adresses du côté de Saint-Robert-Bellarmin.

Il y aussi 63 adresses touchées près de la Zec Jaro, et ce, depuis 7 h ce matin.

Hydro-Québec tente de rétablir le service d’électricité à distance, évalue les dommages et les travaux nécessaires, puis déploie les équipes appropriées, selon les priorités. Le courant devrait être rétabli vers 14 h 30.

Notons que cela peut avoir un lien avec les vents de 25 kmh qui se trouvent en ce moment dans la région, avec des rafles jusqu'à 48 kmh. Le tout pourrait se poursuivre jusqu'à demain soir. 

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