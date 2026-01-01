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À l’Assemblée nationale

Samuel Poulin souligne les 40 ans de service du sergent Mario Thiboutot

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8 mai 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Le député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, a rendu hommage, jeudi, au sergent retraité Mario Thiboutot à l’Assemblée nationale du Québec, à l’occasion de son départ à la retraite après plus de 40 années de service au sein des forces policières.

M. Thiboutot était présent pour l’occasion en compagnie de sa conjointe.

Au cours d’une déclaration prononcée au Salon rouge de l’Assemblée nationale, le député de Beauce-Sud a tenu à souligner l’importante contribution de M. Thiboutot à la sécurité et au mieux-être de la population beauceronne.

« Pendant plus de 40 ans, Mario Thiboutot a servi notre communauté avec professionnalisme, humanisme et dévouement. Au-delà de son rôle policier, il a toujours été un homme profondément engagé auprès des citoyens, des organismes communautaires et des personnes vulnérables. Son travail en prévention et en relations communautaires a marqué positivement notre région. La Beauce peut être fière de son parcours exceptionnel et je tenais personnellement à lui rendre hommage à l’Assemblée nationale », mentionne le député et ministre Samuel Poulin.

Entré en fonction en 1985 à la Sûreté municipale de Saint-Georges Ouest, Mario Thiboutot a poursuivi sa carrière au Service de police de la Ville de Saint-Georges avant d’intégrer la Sûreté du Québec en 2012. Au fil des années, il a notamment occupé les fonctions de sergent, responsable des relations publiques et coordonnateur des relations communautaires.

Reconnu pour son approche humaine et sa grande proximité avec la population, il a été impliqué dans plusieurs initiatives en prévention, notamment en santé mentale, en violence conjugale et auprès des jeunes. Il est également cofondateur de la campagne « Vous n’êtes pas seul », visant à soutenir les personnes vulnérables et isolées.

Récipiendaire de la Médaille de la police pour services distingués ainsi que de plusieurs reconnaissances régionales, Mario Thiboutot laisse derrière lui un héritage important dans la communauté beauceronne.

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