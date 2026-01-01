Les excès de vitesse ne sont pas permis... même la nuit!

Une opération nocturne de contrôle de la vitesse sur l’autoroute 73, menée le 25 avril par des agents de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de La Nouvelle-Beauce, s'est soldeé par l'émission de six constats d’infraction pour excès de vitesse, dont deux pour des grands excès de vitesse.

Le premier est survenu vers 1 h 30, lorsqu’un conducteur de 32 ans, de Sainte-Marie, a été capté à 171 km/h au kilomètre 103, à Saint-Isidore. Il a reçu un constat d’infraction de 1 468 $, assorti de 14 points d’inaptitude, en plus de voir son permis suspendu pour sept jours.

Le second cas a été constaté vers 1 h 45, au kilomètre 120 près de Saint-Lambert-de-Lauzon, alors qu’une conductrice de 20 ans, de Sainte-Justine, circulait à 167 km/h. Elle a reçu un constat d’un montant de 1 393 $, et 14 points d’inaptitude ont été ajoutés à son dossier de conduite. Le tout a été complété par une suspension de permis pour une période de sept jours.

Il roule en sens inverse

Un conducteur de 84 ans a été intercepté et arrêté pour avoir circulé avec son véhicule, en sens inverse sur l’autoroute 73.

L'événement est survenu le 24 avril, vers 13 h 30, à la hauteur de Saints-Anges.

Les policiers du poste de la MRC de La Nouvelle-Beauce qui sont intervenus, lui ont remis un constat d’infraction de 1 593 $, assorti de quatre points d’inaptitude, pour avoir commis une action susceptible de mettre en péril la vie.

De plus, une demande de vérification de son aptitude à conduire a été transmise à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

La semaine en bref

Voici un résumé d'autres interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier.

— Le 23 avril vers 19 h, des policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont intercepté un véhicule en raison d’une conduite erratique. Le conducteur, un homme de 48 ans de Sainte-Marie, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue ainsi que pour possession de stupéfiants. Il a été conduit au poste afin de se soumettre à une évaluation par un agent évaluateur, où il a toutefois refusé d’obtempérer aux tests demandés. Il a été libéré en attente de la suite de l’enquête. Des accusations au criminel pourraient être portées contre lui pour refus d’obtempérer et possession de stupéfiants.

— Le 27 avril, une femme de 42 ans de Québec, intoxiquée par l’alcool, s’est fait arrêter à Saint-Côme-Linière, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Elle a généré un appel au service de police de la MRC Beauce-Sartigan, à la suite de son comportement dérangeant, en face de la résidence d’un citoyen. Elle a été libérée par citation à comparaître après avoir échoué les tests à l’éthylomètre avec un taux supérieur à la limite permise.

— Le 28 avril, des policiers du poste de la MRC de Beauce-Sartigan ont intercepté un conducteur de 19 ans, dans le Rang 4 à Saint-Georges, qui circulait à 150 km/h dans une zone où la limite de vitesse maximale est à 80 km/h. De plus, il a effectué un dépassement sur une ligne continue simple. Il a reçu deux constats d’infraction totalisant 1806 $, ainsi que 17 points d’inaptitude.

— Le vendredi 1er mai, vers 1 h, des policiers sont intervenus sur la route 218 en direction de Saint-Lambert-de-Lauzon, pour avoir observé un véhicule circulant à 50 km/h dans une zone de 90 km/h en provenance de Saint-Henri. La vérification de la plaque a permis d’identifier le propriétaire et conducteur, un homme de 24 ans, d’East Broughton. Son permis était sanctionné en raison des points d’inaptitude et son véhicule n’était pas assuré. L'engin a été saisi pour 30 jours. Le conducteur a reçu deux constats d’infraction totalisant 2 000 $

— Le 1er mai, à la suite d’un appel d’un citoyen pour signaler un véhicule avec une conduite erratique qui s’est immobilisé en bordure de route, les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan se sont dirigés à Saint-Jean-de-la-Lande et ont constaté que la femme de 44 ans, de Saint-Lin, était en état d’ébriété avancé. Elle a été arrêtée et amenée au poste de police pour l’éthylomètre. Elle a fourni un taux d’alcoolémie de plus du double de la limite permise par la loi. Elle fera face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Son permis de conduire a été suspendu et son véhicule saisi. Elle a été libérée avec une citation à comparaître.

— Le 2 mai, un appel a été reçu d’un témoin signalant qu’un homme intoxiqué par l’alcool était parti avec son véhicule, dans la 119e Rue à Saint-Georges. L’homme de 35 ans, de Saint-Georges, a été intercepté et arrêté par les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a été conduit au poste de police et libéré par citation à comparaître, puisqu’il a échoué les tests avec un taux supérieur à la limite permise.