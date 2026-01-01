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Opération conjoites des corps policiers et Contrôle routier Québec

Surveillance des véhicules lourds: 1 890 constats d’infraction en février

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18 mars 2026
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Par Salle des nouvelles

Avec l’appui des contrôleurs routiers de Contrôle routier Québec (CRQ), les policiers municipaux et la Sûreté du Québec (SQ) ont mené de nombreuses interventions auprès des conducteurs de véhicules lourds en février. 

Le bilan du mois est le suivant :  

• 722 opérations, dont 58 opérations conjointes avec Contrôle routier Québec

• 1 994 véhicules interceptés 

• 1 890 constats d’infraction (excluant les constats d’infraction remis par CRQ),  dont : 

✓ 20% pour des infractions de vitesse 

✓ 8% pour non-respect des arrêts et des feux rouges 

✓ 16% pour avoir circulé dans les zones interdites au camionnage  

Depuis octobre 2025, les policiers ont effectué 8 732 interceptions de véhicules lourds et remis 8 486 constats d’infraction, excluant les constats d’infraction remis par CRQ.  

Rappelons que l’objectif est de combattre les principaux comportements imprudents qui sont en cause dans les collisions routières, notamment le non-respect de la signalisation, le cellulaire au volant, suivre de trop près et la vitesse excessive. 

Source: Association des directeurs de police du Québec 

 

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