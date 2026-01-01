Bulletin de la Sûreté du Québec
La semaine en bref sur la scène policière
Par Salle des nouvelles
Voici un résumé d'interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier.
— Le 19 avril, des policiers du poste de la MRC Beauce-Sartigan ont reçu un appel concernant un véhicule ayant effectué une sortie de route à l’angle de la 180e rue et de la 178e rue, à Saint-Georges. Sur place, les agents ont constaté que le conducteur était en état d’ébriété. L’homme de 62 ans, de Saint-Martin, a été arrêté et a fourni un échantillon d’haleine supérieur au double de la limite permise. Son véhicule a été saisi et son permis suspendu.
— Le 24 avril 2026, des policiers du poste de la MRC Beauce-Sartigan ont reçu un appel concernant un véhicule ayant effectué une sortie de route sur la route 269, près de la route Champagne, à Saint-Martin. C’est l’alerte automatique de collision du véhicule qui a informé un proche de la conductrice impliquée. Le véhicule a été lourdement endommagé et la femme de 39 ans, de Saint-Théophile, a été légèrement blessée. Elle a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies et transportée au Centre hospitalier, où une prise de sang a été prélevée, afin de déterminer son taux d’alcoolémie.
— Le 25 avril, vers 21 h, des policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’un homme de 64 ans, de Drummondville, pour conduite avec les capacités affaiblies. L’événement s’est déroulé sur la route 275, à Saint-Prosper. L’individu a fourni des échantillons d’haleine supérieurs à la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été remisé.