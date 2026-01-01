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Bulletin de la Sûreté du Québec

La semaine en bref sur la scène policière

durée 12h00
30 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

Voici un résumé d'interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier. 

— Le 19 avril, des policiers du poste de la MRC Beauce-Sartigan ont reçu un appel concernant un véhicule ayant effectué une sortie de route à l’angle de la 180e rue et de la 178e rue, à Saint-Georges. Sur place, les agents ont constaté que le conducteur était en état d’ébriété. L’homme de 62 ans, de Saint-Martin, a été arrêté et a fourni un échantillon d’haleine supérieur au double de la limite permise. Son véhicule a été saisi et son permis suspendu.

— Le 24 avril 2026, des policiers du poste de la MRC Beauce-Sartigan ont reçu un appel concernant un véhicule ayant effectué une sortie de route sur la route 269, près de la route Champagne, à Saint-Martin. C’est l’alerte automatique de collision du véhicule qui a informé un proche de la conductrice impliquée. Le véhicule a été lourdement endommagé et la femme de 39 ans, de Saint-Théophile, a été légèrement blessée. Elle a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies et transportée au Centre hospitalier, où une prise de sang a été prélevée, afin de déterminer son taux d’alcoolémie.

— Le 25 avril, vers 21 h, des policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’un homme de 64 ans, de Drummondville, pour conduite avec les capacités affaiblies. L’événement s’est déroulé sur la route 275, à Saint-Prosper. L’individu a fourni des échantillons d’haleine supérieurs à la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été remisé.

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