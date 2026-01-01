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Mort accidentelle d'un résident de Saint-Joseph-de-Beauce

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30 avril 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Une homme dans la soixantaine a été retrouvé mort, hier, sur le site d'un immeuble à logements de l'avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce.

Les services d'urgence sont arrivés sur les lieux vers 14 h 30 pour constater que le Joselois était décédé.

Selon l'agente Béatrice Dorsainville, du service des communications de la Sûreté du Québec, la victime aurait péri accidentellement, après avoir été écrasée entre un tracteur et une remorque.

Un enquêteur a été dépêché sur les lieux et un rapport ultérieur permettra de déterminer les circonstances de ce malheureux accident, qui ne serait aucunement liée au travail.

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