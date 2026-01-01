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Sûreté du Québec

Arrestation de Mathieu Brochu pour des infractions de nature sexuelle

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23 mars 2026
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Par Salle des nouvelles

L’équipe d’enquêtes de la MRC des Appalaches de la Sûreté du Québec a procédé, le 13 mars dernier, à l’arrestation de Mathieu Brochu, 41 ans de Thetford Mines, pour diverses infractions de nature sexuelle survenues entre 2011 et 2025.

Entre janvier et décembre 2011, à Trois-Rivières, il aurait subrepticement produit un enregistrement visuel à l’insu d’une personne pour laquelle il existait une attente de vie privée commentant ainsi un acte de voyeurisme. Puis, entre janvier 2022 et décembre 2025, à Thetford Mines, il aurait commis la même infraction à l’insu d’une autre victime en plus de l’agresser sexuellement et de rendre accessible des images intimes de ces victimes sans leur consentement. L’enquête tend à démontrer qu’il aurait pu faire d’autres victimes, dont certaines à leur insu.

Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes.

La Sûreté du Québec rappelle qu’en tout temps, le public peut également transmettre des informations de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

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