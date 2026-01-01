Début d’incendie dans un camion à ordures à Saint-Bernard

Un début d’incendie s’est déclaré, ce mercredi 25 mars, dans un camion à ordures de la municipalité de Saint-Bernard, sur la rue Faucher près du centre municipal, lors de la collecte régulière.



L’intervention rapide des employés municipaux et des pompiers a permis de maîtriser la situation, sans faire de blessé ni causer de dommages majeurs.

Selon les informations diffusées par la municipalité, le conducteur du camion a été alerté par la présence de fumée blanche provenant de la benne. Il a immédiatement utilisé un extincteur, avant que les employés procèdent au déchargement complet du contenu du camion près du garage municipal, afin de limiter les risques.

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Saint-Bernard ont ensuite été appelés sur place pour sécuriser les lieux et s’assurer que le feu était complètement éteint.

L’incident n’a entraîné que des dommages mineurs au véhicule. La municipalité rappelle toutefois que ce type d’événement mobilise des ressources importantes, tant en temps qu’en coûts.

Dans ce contexte, les autorités municipales invitent la population à la prudence en évitant de déposer dans les bacs à déchets des matières inflammables, comme des cendres chaudes, des bonbonnes de propane, des batteries ou encore des produits de peinture.

L’événement, bien que mineur, met en lumière les risques associés à une mauvaise gestion des matières résiduelles et les conséquences potentielles sur les opérations municipales.