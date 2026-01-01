Quatre arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies le même soir

Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont procédé à quatre arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies dans la même soirée, le 21 mars, à Saint-Georges.

Ils ont intercepté et arrêté, sur le boulevard Lacroix, une femme de Saint-Georges âgée de 41 ans, qui conduisait avec les capacités affaiblies par les drogues. Un agent évaluateur en reconnaissance des drogues (AERD) lui a fait subir les tests, qu’elle a échoué. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une durée de 90 jours.

En soirée, les policiers ont intercepté un véhicule qui circulait en sens inverse dans leur direction sur la 1re Avenue, près de la 116e Rue. Le conducteur, âgé de 19 ans de Saint-Georges, détenait un permis de conduire Tolérance Zéro. Il a fourni un taux d’alcool supérieur à la limite permise en plus de recevoir un constat d’infraction de 524$ ainsi que 4 points d’inaptitudes pour avoir conduit un véhicule à moteur avec Tolérance Zéro. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Ce soir-là, ils ont également effectué un point de contrôle routier pour l’alcool sur la 1re Avenue où ils ont intercepté un conducteur âgé de 36 ans, de Saint-Georges, avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a fourni un taux supérieur à la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé et son permis suspendu pour une période de 90 jours.

Enfin, dans la nuit, les policiers ont intercepté et arrêté un conducteur âgé de 19 ans, de Saint-Georges, qui se trouvait sur la 91e Rue avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il détenait un permis de conduire Tolérance Zéro. Il a fourni un résultat de trois fois supérieur à la limite permise. Son véhicule a donc été remisé pour une période de 30 jours et son permis suspendu pour une période de 90 jours. De plus, un constat d’infraction de 524$ ainsi que 4 points d’inaptitudes lui a été remis pour avoir conduit un véhicule à moteur avec Tolérance Zéro.

Vitesse excessive

Du côté de la MRC Nouvelle-Beauce, un policier effectuait une opération de surveillance de la vitesse sur l’autoroute 73, à Saint-Lambert-de-Lauzon le 12 mars, vers 10 h, lorsqu’il a capté un véhicule circulant à 136 km/h.

Lors de l’interception, les policiers ont constaté que le conducteur, un homme de 36 ans de Saint-Raphaël, avait comme condition à son permis de conduire, d’utiliser un véhicule muni d’un antidémarreur éthylométrique en raison d’antécédents en matière de conduite avec les capacités affaiblies. Toutefois, le véhicule n’en était pas équipé.

Le conducteur a donc reçu un constat d’infraction de 2 250 $ pour le non-respect de ses conditions, ainsi qu’un autre de 308 $, assorti de trois points d’inaptitude, pour son excès de vitesse.