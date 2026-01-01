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La « Cerise »

Saint-Georges: une sculpture de Beauce Art endommagée par un véhicule

durée 17h00
27 mars 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

La sculpture nommée « Cerise » de l'artiste ukrainienne, Lyudmyla Mysko, a été récemment endommagée dans un choc avec un véhicule. Le conducteur de ce dernier aurait perdu le contrôle en tournant sur la 1re avenue au niveau de la lumière.

Jean-François Maheux, qui s'occupe de l'entretien des sculptures pour la Ville de Saint-Georges, a indiqué à EnBeauce.com, que l'oeuvre avait subit des dommages importants dans cet accident.

En effet, la cerise qui culminait en haut de la sculpture a été éjectée lors de l'impact. Cette dernière a d'ailleurs été ramassé par les équipes afin d'être réparée prochainement. 

La base, actuellement encore sur place, devra également être retravailler pour permettre à l'oeuvre de retrouver sa forme initiale.

En attendant, il est important de respecter le périmètre de sécurité mis en place autour de l'oeuvre afin d'éviter toutes blessures. 

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