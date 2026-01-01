Un incendie touche une industrie à Saint-Côme-Linière

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Un incendie s'est déclaré ce dimanche soir, vers 20h30, au niveau de l'entreprise Produits Forestiers D&G, à Saint-Côme-Linière.

Les services de sécurité incendie de Saint-Côme et de Saint-Georges se sont rendus sur place afin de tenter de contrôler l'embrasement généralisé du bâtiment.

À noter qu'une pelle mécanique est actuellement à l'oeuvre afin d'aider les pompiers dans leur travail.

Un délestage à distance a aussi été demandé pour sécuriser l'opération, touchant plus de 1500 adresses à Saint-Côme et Saint-Théophile.

Un retour à la normale est prévue vers 22h30 et il est recommandé d'éviter le secteur.

Photos et vidéos sont des courtoisies de Messieurs Pascal Poulin et Max Gonthier.