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Incendie à Saint-Côme-Linière: seul un bâtiment d'entreposage a été touché

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11 mai 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Le Service de sécurité incendie de Saint-Côme-Linière est intervenu chez Produits Forestiers D&G ce dimanche soir en raison d'un incendie dans un bâtiment de stockage.

L'appel est entré grâce à un système automatique vers 20 h 25. L'incendie a été confirmé rapidement par un gardien de sécurité qui effectuait sa ronde.

« À notre arrivée, l'embrasement était généralisé. On a débuté l'extinction en défensif, puis un seul bâtiment a été démoli avec les excavatrices », a détaillé Jean-François Bolduc, directeur du SSI. Une équipe de la ville de Saint-Georges est intervenu en entraide. 

Le bâtiment était normalement utilisé pour de l'entreposage de bois. Cependant, il avait été récemment vidé pour des travaux. L'incendie a d'ailleurs possiblement débuté suite aux travaux effectués dans la journée. 

Les pompiers ont quitté les lieux près de 2 h du matin, après avoir vérifier les autres entrepôts autours. 

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