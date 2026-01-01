Incendie à Saint-Côme-Linière: seul un bâtiment d'entreposage a été touché

Le Service de sécurité incendie de Saint-Côme-Linière est intervenu chez Produits Forestiers D&G ce dimanche soir en raison d'un incendie dans un bâtiment de stockage.

L'appel est entré grâce à un système automatique vers 20 h 25. L'incendie a été confirmé rapidement par un gardien de sécurité qui effectuait sa ronde.

« À notre arrivée, l'embrasement était généralisé. On a débuté l'extinction en défensif, puis un seul bâtiment a été démoli avec les excavatrices », a détaillé Jean-François Bolduc, directeur du SSI. Une équipe de la ville de Saint-Georges est intervenu en entraide.

Le bâtiment était normalement utilisé pour de l'entreposage de bois. Cependant, il avait été récemment vidé pour des travaux. L'incendie a d'ailleurs possiblement débuté suite aux travaux effectués dans la journée.

Les pompiers ont quitté les lieux près de 2 h du matin, après avoir vérifier les autres entrepôts autours.