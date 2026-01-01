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Dans un sentier de gravelle

Accident mortel de VTT: la victime était conseillère municipale à Saint-Elzéar

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12 mai 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La femme décédée lors d'un accident de VTT, qui est survenu ce samedi 9 mai à Saint-Elzéar-de-Beauce, était conseillère municipale de l'endroit.

Il s’agit de Josée Camiré, 46 ans, dont l'identité vient d'être confirmée par le bureau du coroner du Québec.

À l'arrivée des services d'urgences, lors de l'accident qui s'est produit dans le secteur de la route Beaurivage, la dame avait été retrouvée sous le véhicule avec des blessures majeures. Son décès avait malheureusement été confirmé sur place.

Pour l'instant, la Municipalité n'a émis aucun message sur l'événement. Mme Camiré avait été élue par acclamation l'automne dernier pour son tout premier mandat au siège No 4.

 

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