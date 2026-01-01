L'homme enlevé à Scott a été retrouvé

L'homme qui été enlevé cette nuit à Scott vient d'être retrouvé, sain et sauf, dans le secteur de Saint-Tite-des-Caps.

Vers 8 h 30 ce matin, la Sûreté du Québec a mis fin à son opération de ratissage qui avait cours depuis cette nuit après que l'homme dans la trentaine, ait été enlevé à la pointe d'une arme à feu par des individus qui ont fait irruption dans son logement de la rue Jean-Baptiste, à Scott.

Le groupe a pris la fuite dans un véhicule jusqu'à le repérage de ce matin. Trois hommes se trouvaient avec la victime. Ils sont présentement détenus pour fin d'enquête et devraient être rencontrés plus tard dans la journée.

Des enquêteurs de l'unité des crimes contre la personne ont été assignés à l'affaire.